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Экономика

В минфине прошло совещание по помощи хайтеку

Курсы валют
Хайтек
Минфин
время публикации: 03 июня 2026 г., 22:13 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 22:13
В минфине прошло совещание по помощи хайтеку
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич провел вечером в среду, 3 июня, совещание с руководством министерства, в ходе которого распорядился создать специальную рабочую группу для оказания помощи сектору высоких технологий в связи с укреплением курса шекеля.

В состав рабочей группы вошли директор бюджетного управления Махаран Фрозенфар, главный аудитор Михаль Абади-Боинджо, главный экономист Шмуэль Абрамзон, директор Налогового управления Шай Ааронович, директор Управления рынка капиталов Амит Галь, директор Управления инноваций Дрор Бин, пресс-секретарь министерства финансов Йегуда Амрани и экономический советник министра Натан Негорай.

Группе поручено разработать адресные программы помощи компаниям, испытывающим трудности и принять меры по минимизации последствий для израильской экономики в целом, при строгом соблюдении разграничения полномочий с монетарными функциями Банка Израиля.

В министерстве финансов четко дали понять, что правительство не будет искусственно вмешиваться в валютный курс и не станет использовать государственный долг как инструмент влияния на валютный рынок.

Экономика
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