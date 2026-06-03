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Экономика

"Роладин" повышает цены на кофе и часть выпечки

Цены
время публикации: 03 июня 2026 г., 21:38 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 21:38
"Роладин" повышает цены на кофе и часть выпечки
Photo by Nati Shohat/FLASH90

Сеть кондитерских "Роладин", уже повысившая цены на дрожжевую выпечку, намерена с 1 июля повысить цены на кофе, хлеб, сладкую и соленую выпечку.

Так, маленький стакан капучино подорожает с 14 до 15 шекелей, стакан кофе-эспрессо – с 10 до 11 шекелей, хлеб – с 24 до 26 шекелей.

За последние месяцы цены на свое меню повысили, среди прочих, сети "Аркафе", "Арома", "Грег".

Экономика
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