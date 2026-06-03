"Роладин" повышает цены на кофе и часть выпечки

Сеть кондитерских "Роладин", уже повысившая цены на дрожжевую выпечку, намерена с 1 июля повысить цены на кофе, хлеб, сладкую и соленую выпечку.

Так, маленький стакан капучино подорожает с 14 до 15 шекелей, стакан кофе-эспрессо – с 10 до 11 шекелей, хлеб – с 24 до 26 шекелей.

За последние месяцы цены на свое меню повысили, среди прочих, сети "Аркафе", "Арома", "Грег".