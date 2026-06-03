ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетного подразделения "Исламского джихада"

На юге сектора Газы силами ЦАХАЛа ликвидирован Ахмад Абу Муджайсиб, командир ракетного подразделения "Исламского джихада". Боевик занимался подготовкой терактов против израильских военных и мирных жителей, а также участвовал в организации контрабанды в сектор Газы. Ликвидация была осуществлена во вторник, 2 июня.

Кроме того, в ночь на вторник в центральной части сектора был ликвидирован боевик ХАМАСа и ранены еще несколько террористов, представлявших немедленную угрозу для израильских военных, действующих в этом районе.