x
03 июня 2026
|
последняя новость: 22:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июня 2026
|
03 июня 2026
|
последняя новость: 22:13
03 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетного подразделения "Исламского джихада"

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 03 июня 2026 г., 21:58 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 21:58
ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетного подразделения "Исламского джихада"
Chaim Goldberg/FLASH90

На юге сектора Газы силами ЦАХАЛа ликвидирован Ахмад Абу Муджайсиб, командир ракетного подразделения "Исламского джихада". Боевик занимался подготовкой терактов против израильских военных и мирных жителей, а также участвовал в организации контрабанды в сектор Газы. Ликвидация была осуществлена во вторник, 2 июня.

Кроме того, в ночь на вторник в центральной части сектора был ликвидирован боевик ХАМАСа и ранены еще несколько террористов, представлявших немедленную угрозу для израильских военных, действующих в этом районе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026

971-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии