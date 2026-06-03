Ультраортодоксы пытались ворваться в дом судьи БАГАЦа Ноама Сольберга

Десятки ультраортодоксов, протестующих против ареста учащихся йешив, уклоняющихся от службы в армии, вечером 3 июня собрались возле дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга в поселке Алон Швут. Новостная служба "Кан" передала, что демонстранты причинили значительный материальный ущерб: разбили окно в доме, повредили семейный автомобиль и побили горшки с цветами во дворе.

Сайт "Аруц-7" сообщил, что полиция остановила автобус, в котором находились некоторые участники беспорядков возле дома Сольберга.

Полиция сообщила о задержании более десятка участников беспорядков.