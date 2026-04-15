Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к убийству в Герцлии

В ночь на 14 апреля в Герцлии на улице Рахель было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого был убит мужчина примерно 45 лет.

Полиция Израиля сообщила о задержании трех жителей Герцлии по подозрению в причастности к этому убийству.

Возраст задержанных – 21 год, 25 лет и 43 года.

Иные подробности дела пока не приводятся. Расследование продолжается.