ЦАХАЛ: в центре Газы был уничтожен пикап с террористами ХАМАСа
время публикации: 15 апреля 2026 г., 01:28 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 05:18
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 14 апреля силы Южного военного округа засекли в центре сектора Газы пикап с вооруженными боевиками террористической организации ХАМАС. По данным военных, боевики готовили теракт против израильских сил, действующих в Газе.
Сразу после обнаружения цели израильские военные нанесли удар по вооруженным террористам, заявив, что действовали с целью устранения непосредственной угрозы.