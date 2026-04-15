ЦАХАЛ: в центре Газы был уничтожен пикап с террористами ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 14 апреля силы Южного военного округа засекли в центре сектора Газы пикап с вооруженными боевиками террористической организации ХАМАС. По данным военных, боевики готовили теракт против израильских сил, действующих в Газе.

Сразу после обнаружения цели израильские военные нанесли удар по вооруженным террористам, заявив, что действовали с целью устранения непосредственной угрозы.