Полузащитник сборной Англии Энтони Гордон перешел из "Ньюкасла" в "Барселону", сообщает сайт каталонского клуба.

С ним подписан пятилетний контракт.

СМИ сообщали ранее, что сумма трансфера 80 миллионов евро.

Энтони Гордон выступал за "сорок" с 2023 года. Ранее он выступал за "Эвертон".

Полузащитник включен в заявку сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026 года. Он - участник чемпионата Европы 2024 года.