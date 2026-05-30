x
30 мая 2026
|
последняя новость: 12:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 мая 2026
|
30 мая 2026
|
последняя новость: 12:04
30 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Энтони Гордон перешел из "Ньюкасла" в "Барселону"

Футбол
время публикации: 30 мая 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 12:04
Энтони Гордон перешел из "Ньюкасла" в "Барселону"
AP Photo/Joan Mateu

Полузащитник сборной Англии Энтони Гордон перешел из "Ньюкасла" в "Барселону", сообщает сайт каталонского клуба.

С ним подписан пятилетний контракт.

СМИ сообщали ранее, что сумма трансфера 80 миллионов евро.

Энтони Гордон выступал за "сорок" с 2023 года. Ранее он выступал за "Эвертон".

Полузащитник включен в заявку сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026 года. Он - участник чемпионата Европы 2024 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2026

Израильтянин забил победный гол в дерби Бухареста. "Стяуа" завоевала место в еврокубках
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2026

Финал Лиги чемпионов. Пингвины предсказали победу "Арсенала"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026

С бывшего футболиста "Спартака" хотят взыскать 8 миллионов евро по делу о наркоторговле
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026

Чемпионат мира по футболу. Состав сборной Аргентины