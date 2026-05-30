Энтони Гордон перешел из "Ньюкасла" в "Барселону"
время публикации: 30 мая 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 12:04
Полузащитник сборной Англии Энтони Гордон перешел из "Ньюкасла" в "Барселону", сообщает сайт каталонского клуба.
С ним подписан пятилетний контракт.
СМИ сообщали ранее, что сумма трансфера 80 миллионов евро.
Энтони Гордон выступал за "сорок" с 2023 года. Ранее он выступал за "Эвертон".
Полузащитник включен в заявку сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026 года. Он - участник чемпионата Европы 2024 года.
