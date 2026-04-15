ЦАХАЛ: в ходе операции на юге Ливана обнаружено оружие, ликвидированы боевики. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 91-й дивизии продолжают наземную операцию на юге Ливана с целью укрепления передней линии обороны и защиты жителей севера Израиля. В операции участвуют бойцы резервной 8-й бронетанковой бригады.

По данным военных, в ходе действий бойцы бригады обнаружили противотанковую пусковую установку, направленную в сторону населенных пунктов севера Израиля. Рядом были найдены противотанковые ракеты и другие вооружения боевиков "Хизбаллы". В числе найденного – технологические средства, стрелковое оружие, взрывные устройства, гранаты и боеприпасы.

Судя по кадрам, предоставленным ЦАХАЛом, был найден ПТРК "Корнет" российского производства или его иранская копия Dehlaviyeh.

Также сообщается, что за последние дни силы 91-й дивизии во взаимодействии с ВВС Израиля нанесли удары по оперативным штабам "Хизбаллы", ликвидированы боевики.