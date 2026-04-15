ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана, есть убитые

Ливанские источники передают, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Аббасии, к северо-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 25 км от границы Израиля. Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает о двух убитых.

Кроме того ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа ночью нанесли удар по цели в Мадждале, на юге Ливана.