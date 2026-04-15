МАДА: в районе Тамры в результате ракетного обстрела ранен мужчина
время публикации: 15 апреля 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 09:42
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате недавнего ракетного обстрела из Ливана в районе израильского арабского населенного пункта Тамра был легко ранен 61-летний мужчина.
Еще одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.
Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.
О других пострадавших в результате ракетных обстрелов за последние часы не сообщалось.