МАДА: в районе Тамры в результате ракетного обстрела ранен мужчина

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате недавнего ракетного обстрела из Ливана в районе израильского арабского населенного пункта Тамра был легко ранен 61-летний мужчина.

Еще одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

О других пострадавших в результате ракетных обстрелов за последние часы не сообщалось.