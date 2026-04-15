15 апреля 2026
Израиль

Около перекрестка Ганим автомобиль сбил подростка, ехавшего на электросамокате

Мада
ДТП
время публикации: 15 апреля 2026 г., 02:25 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 05:35
Пресс-служба МАДА

В ночь на 15 апреля на 40-м шоссе недалеко от перекрестка Ганим автомобиль сбил 16-летнего подростка, ехавшего на электросамокате.

Пострадавший, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, в бессознательном состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

По оценке медиков, его состояние тяжелое и нестабильное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

