15 апреля 2026
Израиль

Умер Иссахар-Дов Шпигель, захлебнувшийся при купании в Нетании. Поиски его брата продолжаются

время публикации: 15 апреля 2026 г., 02:22 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 05:25
21-летний Иссахар-Дов Шпигель из Иерусалима, в минувшую пятницу захлебнувшийся во время купания вместе с братом на пляже Цанз в Нетании, скончался в больнице "Ланиадо". Об этом сообщили в организации ЗАКА.

Поиски 18-летнего Ави Шпигеля до сих пор продолжаются. В операции участвуют полиция, водолазы и добровольцы организации ЗАКА.

По ночам добровольцы прочесывают береговую линию, с рассветом интенсивность поисков возрастает: в воздух поднимаются дроны, задействуются специальные средства для обследования глубоководных участков.

Трагедия произошла, когда в прошлую пятницу семья Шпигель приехала из Иерусалима на выходные в Нетанию. Братья Иссахар-Дов и Ави вместе с третьим братом вошли в море. Один из них вышел на берег буквально через минуту. Внезапно стоявшие на берегу люди заметили, что Иссахар-Дов лежит на воде без сознания. Его вытащили из моря и доставили в больницу. В суматохе не сразу заметили исчезновение Ави, были потеряны драгоценные минуты для его поиска.

