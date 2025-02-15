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Трамп: "ХАМАС не освободил всех заложников до полудня – но решать Израилю"

Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 15 февраля 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 15:12
Трамп: "ХАМАС не освободил всех заложников до полудня – но решать Израилю"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение ХАМАСом троих израильских заложников, напомнив, что он в своем ультиматуме ясно говорил: если до 12:00 в субботу, 15 февраля, террористы не освободят всех заложников, которые все еще находятся у них в плену – "пусть разверзнется ад".

Напомним, этот ультиматум был сделан после того, как ХАМАС заявил о приостановке выполнения соглашения, тем самым, нарушив условия сделки. Возвращение ХАМАСа к прежнему формату сделки, по мнению президента США, "не считается".

"ХАМАС только что освободил трех заложников из Газы, включая гражданина США, – написал Дональд Трамп в своем аккаунте в собственной социальной сети Truth Social. – Похоже, они в хорошем состоянии. Это отличается от их заявления на прошлой неделе о том, что они не освободят никаких заложников".

"Теперь Израиль должен решить, что делать в отношении ДЕДЛАЙНА, установленного на 12:00 СЕГОДНЯ для освобождения ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ (текст выделен заглавными буквами в публикации Дональда Трампа – прим. ред. – США поддержит решение, принятое Израилем", – подчеркнул президент США.

Мир
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