В Хевроне разрушен дом террориста-убийцы
время публикации: 15 января 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 08:08
Инженерные силы ЦАХАЛа разрушили в Хевроне дом террориста-убийцы Имрана аль-Атраша, одного из исполнителей теракта в Иудее два месяца назад, в результате которого погиб израильтянин.
18 ноября 2025 года был совершен теракт на перекрестке Гуш-Эцион. Сбив людей автомобилем, террористы, вооруженные ножами, атаковали израильтян. Был убит 71-летний Аарон Коэн, житель Кирьят-Арбы, трое получили ранения. Террористы были застрелены солдатами и гражданскими.
Ссылки по теме