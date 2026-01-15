В Хевроне разрушен дом террориста-убийцы

Инженерные силы ЦАХАЛа разрушили в Хевроне дом террориста-убийцы Имрана аль-Атраша, одного из исполнителей теракта в Иудее два месяца назад, в результате которого погиб израильтянин.

18 ноября 2025 года был совершен теракт на перекрестке Гуш-Эцион. Сбив людей автомобилем, террористы, вооруженные ножами, атаковали израильтян. Был убит 71-летний Аарон Коэн, житель Кирьят-Арбы, трое получили ранения. Террористы были застрелены солдатами и гражданскими.