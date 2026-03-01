В 2025 году Израиль подвергся самому большому количеству кибератак среди всех государств мира

Компания Radware, один из лидеров кибер-аналитики, представила отчет за 2025 год, который фиксирует резкое обострение кибервойн: Израиль атаковали 1881 раз, следом идут США (1448) и Украина (1373).

Угрозы последних лет отличаются от классических распределенных атак переходом от "грубой силы" к хирургической точности атаки и невероятной скорости. На смену классическим ботнетам (зараженным сетям) пришли автономные ИИ-агенты и сверхкороткие атаки на уровне приложений. Эксперты Radware пишут: "Организации должны внедрять автоматизированную защиту, способную реагировать за 2 секунды, а не за минуты". Любая задержка свыше этого порога в 2026 году фактически означает капитуляцию перед хакерами.

Израиль в 2025 году стал самой атакуемой страной мира, приняв на себя 12,2% всех глобальных геополитических киберударов. Каждая восьмая идеологически мотивированная атака в мире была направлена против израильских сервисов. По данным Radware, количество уникальных инцидентов в стране достигло 1881 случая за год, причем основной удар пришелся на государственные сервисы (почти 39% случаев). Против Израиля действуют проиранские киберформирования Arabian Ghosts и Black Ember, и пророссийская группировка NoName057(16).

В 2025 году зафиксирован взрывной рост распределенных атак – их количество в мире подскочило на 168%. Хакеры используют для атак уязвимые домашние роутеры и телевизоры, создавая гигантские волны мусорного трафика мощностью до 30 Тбит/с. Это превращает обычные бытовые устройства в спящие ячейки глобальной киберармии.

Но в этой осаде киберпространства Израиля кроется и неожиданное стратегическое преимущество. Статус "самой атакуемой страны" превратил Израиль в главный мировой полигон для обкатки защитных технологий. Израильские системы безопасности оттачиваются в условиях реального боя, сталкиваясь с самыми изощренными методами взлома раньше всех остальных. Именно поэтому решения израильских команд ценятся так высоко: покупая стартап за сотни миллионов долларов, глобальные корпорации приобретают инструмент, который уже доказал свою эффективность под огнем.