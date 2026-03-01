x
Израиль

После двух попаданий обломков ракет в строения в Тель-Авиве эвакуированы более 500 человек

Тель-Авив
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 16:05 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 16:08
После двух попаданий обломков ракет в строения в Тель-Авиве эвакуированы более 500 человек
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Представители мэрии сообщили, что после попадания обломков ракет в два строения в Тель-Авиве в первый день войны, были эвакуированы 500 человек.

Заместитель мэра Хаим Горен сообщил изданию "Давар", что примерно половина эвакуированных были размещены в гостиницах, остальные предпочли принять помощь друзей и родственников.

По его словам, принято решение эвакуировать жильцов 50 строений, часть из них не подлежит восстановлению и будет разрушена.

