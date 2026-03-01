После двух попаданий обломков ракет в строения в Тель-Авиве эвакуированы более 500 человек

Представители мэрии сообщили, что после попадания обломков ракет в два строения в Тель-Авиве в первый день войны, были эвакуированы 500 человек.

Заместитель мэра Хаим Горен сообщил изданию "Давар", что примерно половина эвакуированных были размещены в гостиницах, остальные предпочли принять помощь друзей и родственников.

По его словам, принято решение эвакуировать жильцов 50 строений, часть из них не подлежит восстановлению и будет разрушена.