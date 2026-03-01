x
Ближний Восток

CENTCOM: ВМС США потопили иранское судно в Оманском заливе

время публикации: 01 марта 2026 г., 17:10 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 17:10
CENTCOM: ВМС США потопили иранское судно в Оманском заливе
CENTCOM

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные потопили иранский корвет класса "Джамаран" в начале операции "Эпическая ярость".

Иранский корвет затонул у причала в порту Чахбехар на юго-востоке Ирана, на побережье Оманского залива.

CENTCOM процитировал слова президента Трампа, обращенные к личному составу иранских вооруженных сил, КСИР и полиции: "Сложите оружие".

