CENTCOM: ВМС США потопили иранское судно в Оманском заливе
время публикации: 01 марта 2026 г., 17:10 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 17:10
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные потопили иранский корвет класса "Джамаран" в начале операции "Эпическая ярость".
Иранский корвет затонул у причала в порту Чахбехар на юго-востоке Ирана, на побережье Оманского залива.
CENTCOM процитировал слова президента Трампа, обращенные к личному составу иранских вооруженных сил, КСИР и полиции: "Сложите оружие".