102-летний мужчина получил тяжелые травмы, споткнувшись по дороге в бомбоубежище

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в Рамат-Гане мужчина получил тяжелые травмы, споткнувшись по дороге в бомбоубежище. Мужчине 102 года.

Парамедики рассказывают, что обнаружили мужчину лежавшим под лестницей в подъезде, он был без сознания.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов", его состояние тяжелое.