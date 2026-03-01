102-летний мужчина получил тяжелые травмы, споткнувшись по дороге в бомбоубежище
время публикации: 01 марта 2026 г., 16:15 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 17:26
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в Рамат-Гане мужчина получил тяжелые травмы, споткнувшись по дороге в бомбоубежище. Мужчине 102 года.
Парамедики рассказывают, что обнаружили мужчину лежавшим под лестницей в подъезде, он был без сознания.
Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов", его состояние тяжелое.
