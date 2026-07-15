В деревне Сулам застрелен мужчина, ранивший пожилую женщину

В ночь на 15 июля полиция провела операцию в арабской деревне Сулам (к востоку от Афулы) с целью задержания подозреваемого в вооруженном нападении на пожилую женщину, которая получила тяжелые ранения.

Подозреваемый оказал сопротивление, открыв огонь по полицейским. В итоге он был застрелен. В больнице "А-Эмек" в Афуле констатировали его смерть.

Арестованы пять подозреваемых по подозрению в причастности к стрельбе и пособничестве преступнику. Установлено, что причиной стал конфликт между семьями.

Сообщается также, что в ходе инцидента один человек получил ранения от легких до средней тяжести.