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Израиль

В деревне Сулам застрелен мужчина, ранивший пожилую женщину

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 15 июля 2026 г., 01:45 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 05:17
В деревне Сулам застрелен мужчина, ранивший пожилую женщину
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 15 июля полиция провела операцию в арабской деревне Сулам (к востоку от Афулы) с целью задержания подозреваемого в вооруженном нападении на пожилую женщину, которая получила тяжелые ранения.

Подозреваемый оказал сопротивление, открыв огонь по полицейским. В итоге он был застрелен. В больнице "А-Эмек" в Афуле констатировали его смерть.

Арестованы пять подозреваемых по подозрению в причастности к стрельбе и пособничестве преступнику. Установлено, что причиной стал конфликт между семьями.

Сообщается также, что в ходе инцидента один человек получил ранения от легких до средней тяжести.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2026

Вооруженное нападение в Суламе, тяжело ранена пожилая женщина