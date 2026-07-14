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Израиль

Два ДТП на севере Израиля: пешеход в критическом состоянии, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 14 июля 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 22:29
Два ДТП на севере Израиля: пешеход в критическом состоянии, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В Тверии на улице а-Наси Вейцман автомобиль сбил мужчину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 50 лет) был обнаружен без сознания, у него не было пульса. Он был доставлен в критическом состоянии в больницу "Пория".

На улице Дерех Моше в Нешере произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Мужчина (примерно 27 лет) был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе в тяжелом и нестабильном состоянии. Водитель машины получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства этих аварий.

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