США возобновили морскую блокаду Ирана: задействованы более 20 кораблей и сотни самолетов
время публикации: 14 июля 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 00:10
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в 23:00 по израильскому времени была возобновлена морская блокада Ирана.
По данным командования, в настоящее время на Ближнем Востоке действуют более 20 военных кораблей США и военных самолетов.
"Американские силы сохраняют бдительность, готовы наносить смертельные удары и находятся в полной боевой готовности", – говорится в сообщении.
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