США возобновили морскую блокаду Ирана: задействованы более 20 кораблей и сотни самолетов

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в 23:00 по израильскому времени была возобновлена морская блокада Ирана.

По данным командования, в настоящее время на Ближнем Востоке действуют более 20 военных кораблей США и военных самолетов.

"Американские силы сохраняют бдительность, готовы наносить смертельные удары и находятся в полной боевой готовности", – говорится в сообщении.