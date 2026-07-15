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Спорт

Испанцы победили сборную Франции и вышли в финал чемпионата мира по футболу

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Спорт/важное
время публикации: 15 июля 2026 г., 00:01 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 00:01
Победный гол Педро Порро
AP Photo/Ashley Landis
Испанцы победили сборную Франции и вышли в финал чемпионата мира по футболу
AP Photo/Julio Cortez

В первом полуфинале чемпионата мира по футболу встречались сборные Франции и Испании. Испанцы победили 2:0.

На 22-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти 0:1.

На 30-й минуте у французов получил травму Салиба. Вынужденная замена.

В первом тайме испанцы сумели выключить Мбаппе из игры. Во второй половине первого тайма он почти не получал мяч.

В первом тайме французы владели мячом более 65% игрового времени, но ничего опасного не создали.

Испанцы удачно оборонялись и реализовали пенальти.

На 58-й минуте Педро Порро вышел один на один 0:2.

На 61-й минуте гол Ямаля не засчитал из-за офсайда.

На 64-й минуте Симон парировал мяч после удара Мбаппе с острого угла.

За 75 минут испанцы два удара в створ ворот - два гола. Французы ни одного точного удара. Попытку Мбаппе не сочли за точный удар.

На 81-й минуте Мбаппе головой сбросил мяч Дуэ, но тот пробил прямо во вратаря.

Грозная атака сборной Франции не сумела за весь матч сделать ничего.

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