Трамп в интервью Fox News: США продолжат удары по Ирану, на очереди электростанции и мосты

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен вести переговоры с Ираном и распорядился продолжать удары до тех пор, пока лично не решит остановить военную операцию. Об этом он сказал в интервью главному корреспонденту Fox News по международным вопросам Трею Йингсту, показанном в программе Special Report.

На вопрос о возможности переговоров Трамп ответил: "Что ж, сейчас я не хочу вести переговоры". При этом он сообщил, что представители США примерно за час до интервью контактировали с иранской стороной и призвали Тегеран заключить соглашение. По словам президента, иранцы "хотят сделки", но нарушают достигнутые договоренности.

"Вам лучше заключить соглашение. У вас ничего не останется", – заявил Трамп, обращаясь к иранскому руководству.

Когда Йингст спросил, действительно ли Тегеран настроен на договоренность, президент ответил, что у Ирана "нет выбора". Он добавил, что американские военные стараются не причинять вреда мирным жителям, однако удары продолжатся "до тех пор, пока я не скажу: достаточно".

Трамп пообещал значительно усилить атаки в ближайшие дни. "Сегодня ночью мы нанесем очень мощный удар. Завтра ночью – еще один", – сказал он.

По словам президента, если Иран не вернется к переговорам, на следующей неделе США перейдут к ударам по электростанциям и мостам. "На следующей неделе для них все станет по-настоящему плохо. Настанет очередь электростанций, затем мостов", – заявил Трамп. Он также сказал, что энергетические объекты пока оставляет "напоследок", но в конечном итоге они тоже могут подвергнуться атакам.

Fox News отмечает, что ранее американские удары были сосредоточены преимущественно на военных объектах и возможностях Ирана в районе Ормузского пролива.

Президент признал, что находить новые иранские цели на побережье становится сложнее. "Если посмотреть на Ормузский пролив, сейчас, когда мы ищем, нам уже трудно определить, где у них еще что-нибудь осталось", – сказал он. По оценке Трампа, вооруженные силы Ирана ослаблены "до очень низкого уровня", однако все еще способны наносить ответные удары.

Он сравнил Иран с боксером, который кажется побежденным, но неожиданно возвращается в бой. "У них еще осталась способность сражаться, но ее осталось немного", – сказал президент. По его утверждению, если США прекратят операцию сейчас, Ирану потребуется около 20 лет для восстановления уничтоженного военного потенциала.

Йингст также спросил Трампа о возможной активности на строящемся подземном объекте Pickaxe Mountain возле ядерного комплекса в Натанзе. Президент заявил, что США наблюдают за объектом и при необходимости смогут "очень легко" нанести по нему удар, причинив серьезный ущерб.

На вопрос, следует ли считать происходящее возобновлением войны между США и Ираном, Трамп не дал однозначного ответа, заявив, что ситуацию можно трактовать по-разному.