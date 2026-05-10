Задержан палестинец, угнавший автомобиль из Бат-Яма. Полиция опубликовала видео погони
время публикации: 10 мая 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 17:07
Офицер полиции из отделения "Шалем" Иерусалимского округа во время патрулирования обратил внимание на подозрительный автомобиль, который, как выяснилось, был незадолго до этого угнан в Бат-Яме.
Заметив полицию, водитель попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу для других участников движения. Уходя от погони, он столкнулся с другим автомобилем. По счастливой случайности, никто не пострадал.
После непродолжительной погони полицейские задержали подозреваемого – 25-летнего жителя ПА, нелегально находящегося на территории Израиля. Суд продлил его арест до 14 мая.
