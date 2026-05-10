ЦАХАЛ: на юге сектора Газы ликвидированы несколько боевиков "Нухбы"

В воскресенье, 10 мая, на юге сектора Газы военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили вооруженных боевиков спецподразделения ХАМАСа "Нухба", готовивших нападение на израильских военных. Боевики были уничтожены силами ВВС с применением высокоточных боеприпасов.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что днем ранее бойцы бригады "А-Махац" (14), действующей на севере сектора, заметили двух боевиков, приближавшихся к позиции израильских сил в районе так называемой "желтой черты". Боевики, представлявшие непосредственную угрозу для наземных сил, были ликвидированы с воздуха.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что силы Южного командования продолжают действовать в соответствии с соглашением о прекращении огня и намерены пресекать любые попытки нападения.