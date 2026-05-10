ЦАХАЛ выступает против сокращения срока срочной службы

Глава управления планирования и кадров ЦАХАЛа бригадный генерал Шай Тайеб заявил на закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, что сокращение срочной службы до двух с половиной лет, запланированное на январь, нехватке тысяч бойцов в боевых подразделениях. По его словам, в этом случае резервисты по-прежнему будут вынуждены проводить на службе от 80 до 100 дней в году.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир предупредил, что необходимо провести три закона: о продлении срока срочной службы до трех лет, закон о призыве, отвечающий потребностям армии, и закон о резервистской службе. По его словам, в противном случае система резервистской службы может рухнуть.