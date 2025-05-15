Родители Итая Хена, тело которого удерживает ХАМАС, встретились с главой ФБР

Родители сержанта Итая Хена, похищенного ХАМАСом 7 октября, признанного погибшим спустя пять месяцев, в четверг, 15 мая встретились с главой ФБР Кэшем Пателем в рамках усилий по возвращению тела сына из сектора Газы.

Барак Равид, журналист сайтов Walla News и Axios, в своем блоге в соцсети Х, написал, что в ходе встречи обсуждались меры, которые может принять ФБР для усиления давления на ХАМАС и израильское правительство, чтобы поддержать усилия посланника президента США Стива Виткоффа.

Кэш Патель заверил родителей павшего израильского солдата, имевшего кроме израильского американское гражданство, что он продолжит добиваться возвращения тел остающихся в Газе четырех американских заложников (Итая Хена, Омера Нойтра, Джуди Вайнштейн-Хагая и Гада Хагая).