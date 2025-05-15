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Мир

Родители Итая Хена, тело которого удерживает ХАМАС, встретились с главой ФБР

Газа
США
Заложники
время публикации: 15 мая 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 18:52
Родители Итая Хена, тело которого удерживает ХАМАС, встретились с главой ФБР
AP Photo/Alex Brandon; AP Photo/Maya Alleruzzo

Родители сержанта Итая Хена, похищенного ХАМАСом 7 октября, признанного погибшим спустя пять месяцев, в четверг, 15 мая встретились с главой ФБР Кэшем Пателем в рамках усилий по возвращению тела сына из сектора Газы.

Барак Равид, журналист сайтов Walla News и Axios, в своем блоге в соцсети Х, написал, что в ходе встречи обсуждались меры, которые может принять ФБР для усиления давления на ХАМАС и израильское правительство, чтобы поддержать усилия посланника президента США Стива Виткоффа.

Кэш Патель заверил родителей павшего израильского солдата, имевшего кроме израильского американское гражданство, что он продолжит добиваться возвращения тел остающихся в Газе четырех американских заложников (Итая Хена, Омера Нойтра, Джуди Вайнштейн-Хагая и Гада Хагая).

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