ЦАХАЛ проводит учения на восточной границе

ЦАХАЛ начал внезапную проверку боеготовности в рамках учений "Гофрит ве-Эш" ("Сера и огонь") для оценки готовности армии к внезапному инциденту на восточной границе (с Иорданией), в зоне ответственности дивизий 80 и 96.

Учения продлятся до полудня. На них будут отрабатываться различные оперативные сценарии – от уровня генштаба до подразделений на местности.

В районе гостиниц Мертвого моря и вдоль восточной границы будет заметно усиленное движение сил безопасности, военной техники и авиации.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, утвержденных заранее в графике учений оперативного управления на 2026 год. Поводов для беспокойства граждан нет.