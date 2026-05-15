ЦАХАЛ проводит учения на восточной границе
время публикации: 15 мая 2026 г., 03:35 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 05:54
ЦАХАЛ начал внезапную проверку боеготовности в рамках учений "Гофрит ве-Эш" ("Сера и огонь") для оценки готовности армии к внезапному инциденту на восточной границе (с Иорданией), в зоне ответственности дивизий 80 и 96.
Учения продлятся до полудня. На них будут отрабатываться различные оперативные сценарии – от уровня генштаба до подразделений на местности.
В районе гостиниц Мертвого моря и вдоль восточной границы будет заметно усиленное движение сил безопасности, военной техники и авиации.
В ЦАХАЛе подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, утвержденных заранее в графике учений оперативного управления на 2026 год. Поводов для беспокойства граждан нет.