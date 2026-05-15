15 мая 2026
последняя новость: 05:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 мая 2026
15 мая 2026
последняя новость: 05:39
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ закрыл пляжи на севере Израиля

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 мая 2026 г., 02:36 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 05:41
Flash90/Anat Hermony/

Армия обороны Израиля издала распоряжение о закрытии прибрежной полосы от Рош а-Никры до Ахзива, на севере страны.

В уведомлении говорится: "Начиная с пятницы, пляжи на полосе между Рош а-Никрой и Ахзивом (включая пляж Ахзив) будут полностью закрыты для посещения. Строго запрещено приближаться к ним или оставаться на них. Спасательные службы на этих пляжах работать не будут".

Распоряжение связано с угрозой воздушных атак со стороны Ливана. "Хизбалла" за последние недели неоднократно атаковали не только военных, но и гражданских на северо-западе Израиля, применяя беспилотники разных типов. 14 мая в результате одной из таких атак трое израильтян получили ранения.

