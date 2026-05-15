x
15 мая 2026
|
последняя новость: 07:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 07:31
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На здании Нью-Йоркского университета был вывешен флаг со свастикой. Мамдани "возмущен"

Нью-Йорк
Антисемитизм
США
время публикации: 15 мая 2026 г., 05:39 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 06:03
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани
AP Photo/Yuki Iwamura

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что "возмущен" тем, что в парке Washington Square на здании Нью-Йоркского университета был вывешен флаг со свастикой.

В сообщении в сети X Мамдани назвал это "антисемитским актом, направленным на распространение страха среди евреев Нью-Йорка и их запугивание". "Этому нет места в нашем городе. Администрация привержена борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях", – написал мэр, добавив, что расследованием инцидента занимается подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 мая 2026

В США приговорен к 15 годам тюрьмы неонацист Чхиквишвили, планировавший отравить еврейских детей