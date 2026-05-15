Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Прогноз погоды в Израиле на 15 мая: спад жары, облачно

время публикации: 15 мая 2026 г., 05:56 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 06:28
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 15 мая, температура значительно понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Усилится западный ветер.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 20-24, в Хайфе – 19-23, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 18-28, на побережье Мертвого моря – 23-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 16-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-28, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 60-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

В субботу переменная облачность, местами возможны дожди. В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – местами дожди. Во вторник похолодает, переменная облачность. В среду – местами дожди. В четверг – переменная облачность.

