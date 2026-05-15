x
15 мая 2026
|
последняя новость: 07:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 07:31
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Второй полуфинал "Евровидения-2026": пять стран выбыли

Евровидение-2026
время публикации: 15 мая 2026 г., 01:03 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 06:19
Второй полуфинал "Евровидения-2026": выступление Кипра
AP Photo/Martin Meissner

Во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2026", проходящего в Вене, определились последние десять участников финала.

В финал вышли представители Албании, Австралии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Мальты, Норвегии, Румынии и Украины.

За бортом конкурса остались Азербайджан, Армения, Латвия, Люксембург и Швейцария.

Гид по "Евровидению-2026": кто что поёт, все клипы, правила конкурса

Финал "Евровидения-2026" состоится в субботу, 16 мая, в нем выступят 25 стран: хозяйка конкурса Австрия, страны "большой четверки" – Германия, Франция, Италия и Великобритания, а также по десять победителей первого и второго полуфиналов.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 мая 2026

"Евровидение-2026": шведская финалистка потеряла голос
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 13 мая 2026

Ноам Бетан прошел в финал "Евровидения". Израиль в ТОП-5
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 мая 2026

Ведущая танцовщица израильского номера на "Евровидении" получила травму на генеральном прогоне
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 мая 2026

Гид по "Евровидению-2026": кто что поёт, все клипы, правила конкурса