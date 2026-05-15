Второй полуфинал "Евровидения-2026": пять стран выбыли

Во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2026", проходящего в Вене, определились последние десять участников финала.

В финал вышли представители Албании, Австралии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Мальты, Норвегии, Румынии и Украины.

За бортом конкурса остались Азербайджан, Армения, Латвия, Люксембург и Швейцария.

Финал "Евровидения-2026" состоится в субботу, 16 мая, в нем выступят 25 стран: хозяйка конкурса Австрия, страны "большой четверки" – Германия, Франция, Италия и Великобритания, а также по десять победителей первого и второго полуфиналов.