Второй полуфинал "Евровидения-2026": пять стран выбыли
время публикации: 15 мая 2026 г., 01:03 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 06:19
Во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2026", проходящего в Вене, определились последние десять участников финала.
В финал вышли представители Албании, Австралии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Мальты, Норвегии, Румынии и Украины.
За бортом конкурса остались Азербайджан, Армения, Латвия, Люксембург и Швейцария.
Гид по "Евровидению-2026": кто что поёт, все клипы, правила конкурса
Финал "Евровидения-2026" состоится в субботу, 16 мая, в нем выступят 25 стран: хозяйка конкурса Австрия, страны "большой четверки" – Германия, Франция, Италия и Великобритания, а также по десять победителей первого и второго полуфиналов.
