"Ее убил Путин!" Близкие Нины Литвиновой заявили о причинах ее самоубийства

Вечером 12 мая в Москве, на 3-й Фрунзенской улице, нашли умершей 80-летнюю Нину Литвинову, морского биолога, внучку советского наркома иностранных дел Максима Литвинова. О ее смерти писали российские СМИ.

13 мая агентство РИА Новости объявило со ссылкой на "источник в правоохранительных органах": "По предварительным данным, Нина Литвинова, 1945 года рождения, покончила с собой, она оставила предсмертную записку".

Близкие Нины Литвиновой – Павел Литвином, Вера Чалидзе, Маша Слоним – опубликовали заявление в связи с ее смертью: "РИА Новости со слов правоохранительных органов сообщили, что наша сестра Нина Литвинова покончила жизнь самоубийством. То есть менты эту информацию слили. Написали они и о том, что Нина оставила предсмертную написанную от руки записку. Записку никто, ни РИА, ни Газета.Ru, которая сообщила об этом, конечно публиковать не будут, там уж слишком выпукло показаны причины ее ухода, и мы решили показать реальные причины: Ее убил Путин! Личную часть, обращение ко всем нам, родным и близким мы публиковать не станем, но вот как она пишет о причинах ее ухода из жизни: "Я всех вас люблю и думаю о вас. Но я должна уйти, мне жить невыносимо. С тех пор как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажает в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они как и я против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Беркович, Светлана Петрийчук, Карина Цуркан и тысячи других за решёткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня".

Общество Мемориал опубликовало некролог: "Умерла Нина Литвинова – исследовательница океанов, участница диссидентского движения, невероятно много делавшая для поддержки политзаключенных в 1960-1980-е и в 2000-2020-е. Она работала в Институте океанологии РАН, более сорока лет научной работы она посвятила офиурам и другим морским иглокожим. Но еще больше лет она посвятила помощи людям. Нина Михайловна Литвинова родилась 9 августа 1945 года в семье, тесно связанной с советской политической историей. Она была внучкой Максима Литвинова, наркома иностранных дел СССР в 1930-е годы и посла в США в годы Второй мировой войны, а также сестрой Павла Литвинова, известного советского диссидента, участника демонстрации 25 августа 1968 года против ввода войск в Чехословакию. Сама Нина Литвинова не стремилась к публичности и говорила, что известность фамилии скорее тяготила ее. При этом семейный опыт, память о репрессиях и круг общения постепенно вовлекли ее в пространство позднесоветского сопротивления. Она читала и распространяла самиздат, перепечатывала "Хронику текущих событий", ходила на суды, ездила навещать в ссылку брата и других диссидентов, возила письма, книги и передачи. "Мне кажется, что жили таким, общим сочувствием. Все помогали друг другу" – вспоминала Литвинова позднее. С 1960-х годов и до конца жизни Нина Литвинова помогала политзаключенным, последние 8 лет вместе с активистами из Мемориала ездила в Петрозаводск на процессы историка Юрия Дмитриева, приходила на заседания по делам Олега Орлова, Жени Беркович, много помогала Ольге Бендас, но еще помогала множеству немедийных и неизвестных политзаключенных. Нина Михайловна всегда оставалась в тени своего брата, деда, других родственников и известных диссидентов. Но именно эта тихая и почти незаметная поддержка преследуемых была ее сознательно выбранной стратегией. Для Нины Литвиновой отказ от участия в официальной лжи и повседневная помощь политзаключенным существовали как нечто естественное и не требующее героизации. Поэтому она почти всегда отказывалась от интервью и выступлений.

Нина Литвинова олицетворяла собой скромное, но несгибаемое мужество и благородство. Она всегда была рядом там, где больнее всего. Лучшей памятью – будет продолжение ее дел".