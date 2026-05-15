Кнессет на пути к роспуску, бои в коалиции и оппозиции. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Открытие сессии Кнессета – всегда торжественное событие, которое привлекает внимание. Выступает глава правительства, глава оппозиции, и обе стороны политического поля используют этот момент для демонстрации своих намерений на ближайшую сессию.

В минувший понедельник в Кнессете все было иначе. Заурядно и почти скучно. Оппозиционные фракции провели брифинги, коалиционные не сделали и этого. Обычный и бессмысленно представленный вотум недоверия правительству был, разумеется, отклонен. Как будто депутаты знали, что эта сессия если и будет бурной, то скорее в том, что касается отношений внутри блоков.

"Ликуд" и ультраортодоксы, "Бэяхад" и Айзенкот, так выглядят линии противостояния, и то в том случае, если Кнессет не будет распущен уже 20 мая. Произойдет это или нет, пока неясно, и зависит от очень многих переменных, далеко не все из которых могут контролироваться премьер-министром или руководством коалиции. Например, война в Иране.

Способность оппозиции маневрировать особенно ограничена. Именно поэтому презентация блока "Бэяхад" стала событием, которое привлекло такое внимание. Когда от тебя мало зависит в происходящем, необходимо напоминать о себе.

В центре внимания оказались ультарортородоксальные партии. В израильской политике все быстро меняется. Сразу после того, как Нетаниягу сообщил представителям "Дегель а-Тора" то, что они прекрасно знали уже месяца два – нет возможности утвердить "закон Бисмута" – все пришло в движение. Гафни и Маклеб сообщили раввину Ландо, что закона не будет, раввин Ландо опубликовал официальное распоряжение добиваться роспуска Кнессета. Но это полбеды, вернее вообще не беда, с точки зрения Нетаниягу. Будет Кнессет распущен сейчас или в середине июля, пройдут выборы в сентябре или в конце октября, почти не имеет значения. Но фраза, которую повторяли снова и снова деятели "Яадут а-Тора" (в меньшей степени ШАС) – "блока больше нет, мы заботимся о своих интересах и открыты для предложений", лишила Нетаниягу покоя. Никто, на самом деле, не знает, что стоит за этой угрозой: пустая риторика или реальная угроза. Нетаниягу очень не хочет проверять на практике, к каким политическим маневрам готовы харедим.

Роспуск Кнессета: спектакль или сознательный кризис?

Сценарий, разворачивающийся на наших глазах, не стал неожиданностью ни для кого, кто знаком с политической кухней. Еще в начале марта за кулисами говорили о "сделке" между Нетаниягу и ультраортодоксами. "Они дадут ему утвердить бюджет, который в свою очередь их не обидит, а сразу после его утверждения распустят Кнессет, и будут объявлены выборы", – говорили ультраортодоксальные функционеры и журналисты. Это и случилось. Вопрос лишь в том, осуществился ли сценарий или речь идет о кризисе, на который сознательно пошел Нетаниягу.

На данный момент ситуация устраивает всех. В ШАС и "Яадут а-Тора" могут утверждать, что боролись против призыва и пошли до конца, чтобы победить. Нетаниягу сможет утверждать, что он не капитулировал перед давлением ультраортодоксов. Все это компоненты будущей предвыборной кампании, а пока в "Ликуде" пытаются отгадать: идет ли речь о еще одном кризисе в отношениях с ультраортодоксальными партиями, как уже неоднократно бывало в прошлом, или на сей раз действительно дошло до "развода" между сторонами. Ответ на этот вопрос зависит от того, будут ли у ШАС альтернативы после следующих выборов. Одна из важнейших партий оппозиционного блока, НДИ, категорически возражает против участия ультраортодоксальных партий в коалиции, однако в политике всегда есть место неожиданности, особенно если возникает необходимость сформировать коалицию. Однако, даже если нынешняя коалиция начнет переговоры с ШАС после выборов, от Дери потребуется идти на очень серьезные компромиссы, чтобы добиться соглашения, в первую очередь по закону о призыве.

Но все это возможно произойдет после выборов, а пока что политики решают: когда отправить граждан на избирательные участки?

Дата: в день знаний, перед Днем Искупления или в срок?

После того, как коалиция представила законопроект о роспуске Кнессета, вопрос определения даты выборов перешел из теоретического в практический. Три даты обсуждаются в настоящий момент.

1 сентября – эту дату предпочитают в ШАС, так как она позволяет провести выборы до того, как многие избиратели этой партии отправятся в Умань и другие паломничества, предшествующие Рош а-Шана. В "Ликуде" говорят о том, что Нетаниягу готов на эту дату, но опасается, что она ограничит его во времени, если появятся возможности, касающиеся Ирана, Ливана или других внешнеполитических направлений. Не случайно именно на этой неделе в СМИ появились публикации о тайных визитах Нетаниягу в ОАЭ. В политической системе продолжают циркулировать слухи о том, что глава правительства пытается при помощи Рона Дермера возобновить переговоры с Саудовской Аравией. Пока безуспешно.

27 октября – официальная дата выборов имеет лишь один недостаток: непосредственную близость к третьей годовщине вторжения ХАМАСа. Такая близость дат церемоний и выборов не сулит ничего хорошего действующей коалиции.

И есть третья дата – 15 сентября. День между праздником Рош а-Шана и днем поста Йом-Кипур. В Кнессете то ли в шутку, то ли всерьез говорят о том, что единственный плюс этой даты – возможность премьер-министра и других министров как следует попросить прощения у израильтян и попытаться так изменить результаты выборов.

Дата выборов связана также и с планами правительства, и с желанием коалиции провести еще несколько законопроектов. После утверждения закона о роспуске Кнессета формально утверждать законы можно, но, как правило, это должно делаться по соглашению с оппозицией. Такого соглашения по поводу закона о разделении функций юридического советника, по поводу закона о создании "национальной комиссии" по расследованию событий 7 октября, закона по лишению главы Верховного суда полномочий формировать коллегию, закона о реформе СМИ, вряд ли можно добиться. А именно эти законопроекты коалиция хочет утвердить хотя бы в первом чтении до выборов.

Вопрос амнистии Нетаниягу или сделки с прокуратурой на тех или иных условиях также остается актуальным и туманным. С одной стороны, адвокаты настаивают на том, чтобы любое соглашение, которое будет подписано, не включало бы признание действий Нетаниягу позорными, так как такое признание автоматически означает удаление из общественно-политической жизни на семь лет, а для нынешнего премьера это – навсегда. С другой стороны, оставляя этот вопрос открытым до окончания выборов, премьер-министр рискует оказаться в ситуации, когда он ведет переговоры в качестве главы оппозиции. Не лучшая точка для торга с прокуратурой.

Нетаниягу не делится ни с кем своими планами. Ни личными, ни политическими.

Презентация "Бэяхад": импульс для активистов или давление на Айзенкота?

Презентация блока "Бэяхад", состоявшаяся на этой неделе в павильоне "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве. По разным оценкам, от двух до трех тысяч человек присутствовали на этом мероприятии, которое, в первую очередь, было мероприятием "Еш Атид". Большинство активистов были именно от этой партии, что чувствовалось по аплодисментам, которыми встречали Лапида и Беннета. Большинство депутатов и новых кандидатов в Кнессет от "Еш Атид" находились в зале.

Депутат Рам Бен-Барак в беседе со мной опроверг публикации по поводу его намерения покинуть партию, а может и политику. "Я, правда, не понимаю, откуда журналисты берут такое. Я такого не говорил, потому что таких планов у меня нет, а единственная моя приближенная – это моя жена, она такого тоже не могла сказать", – сказал Бен-Барак.

Беннет выступал долго и говорил о надежде, дружбе с Лапидом, разногласиях, но возможности работать вместе. На сей раз Беннет был чуть более конкретным и пообещал не только создание государственной следственной комиссии в день приведения правительства к присяге, но и "утверждение Конституции, основанной на Декларации независимости" и создание единой для всех системы просвещения. Чего только не обещал Беннет за годы своей политической жизни.

Вопрос союза с Айзенкотом ни Лапид, ни Беннет не поднимали. Имя главы партии "Яшар" вообще почти не упоминалось в тот вечер в "Ганей Тааруха".

Люди Беннета распознаются гораздо труднее, чем представители "Еш Атид", так как никто из них не является депутатом Кнессета, а многие вообще "анонимны" для большинства израильтян. Судя по всему, главной целью этого мероприятия было дать заряд энергии активистам и продемонстрировать боевой настрой лидеров. Не рано ли? Покажет время.

Айзенкот и Либерман: охотники за голосами

В оппозиции убеждены, что есть два человека, способные совершить то, что может решить исход выборов: привлечь голоса избирателей блока Нетаниягу. Речь идет, разумеется, об Авигдоре Либермане и Гади Айзенкоте.

Глава НДИ много лет знаком с Биньямином Нетаниягу, и хорошо знает его болевые точки. Кампания под девизом "Необходимо кардинальное решение" атакует "Ликуд" и коалицию именно в тех местах, которые являются наиболее уязвимыми: отсутствие решительных действий, половинчатость, отсутствие далекоидущих результатов. Надо отдать должное кампании Либермана, она адресована именно к тем, кто недоволен шагами Нетаниягу, и ищет того, кто "сумеет закончить дело". Сумеет ли стать таким человеком Либерман? Его противники снова и снова напоминают известную фразу о "ликвидации Ханийи за 48 часов". И в то же время, если не возникнет альтернативы "Ликуду" в виде так называемого "Ликуд бет", выиграть голоса может именно Либерман.

Айзенкот также не отказался от мысли побороться за голоса умеренных правых. В конце этой недели начинается кампания, обращенная к избирателям национально-религиозного сектора. Координировать и направлять этот кампейн будет Матан Каана – тот, кто до недавнего времени всеми силами пытался объединить Беннета и Айзенкота в одной партии. Айзенкот тем временем ужесточает тон в отношении Беннета и Лапида. "Они предпочли партию государству. Иначе они побеседовали бы со мной, прежде чем принимать решение об объединении. Они этого не сделали", – заявил Айзенкот в интервью "Решет".

Арабский список: на радость избирателям, во вред блоку?

Переговоры о создании Объединенного арабского списка продолжаются. Они не прерывались ни на минуту, однако публикации о приближающемся роспуске Кнессета катализировали их. Модель объединения уже согласована: речь идет о техническом блоке четырех партий. Определение "технический блок" оставляет РААМ возможность отколоться после выборов и войти в состав коалиции, если такое предложение будет на повестке дня. В настоящий момент в оппозиционном блоке все, кроме "Демократим" Яира Голана, утверждают, что такое предложение и не последует. Однако существуют и другие способы "неформальной помощи" блоку, например неучастие в голосованиях и тому подобное.

И в то же время, создание единого списка может причинить ущерб блоку противников правительства. Высокий процент голосования в арабском секторе за объединенный список, если он будет создан, может уменьшить число голосов, поданных за остальные партии блока. "Мы не сделаем ничего, что помешает решению главной задачи – избавлению от нынешнего правительства", – заявил на этой неделе глава ТААЛ Ахмад Тиби.