В результате атаки БПЛА в Рязанской области есть убитые и раненые

В результате атаки БПЛА в ночь на пятницу, 15 мая, в Рязанской области РФ погибли три человека, 12 пострадали, сообщил глава региона Павел Малков. По его словам, среди пострадавших есть дети.

Малков заявляет, что "обломки БПЛА" упали на территорию одного из промышленных предприятий, также были повреждены два многоэтажных жилых дома.

Информация уточняется.