x
15 мая 2026
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 09:00
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира по гандболу. Израильтяне проиграли испанцам

Спорт/важное
Гандбол
время публикации: 15 мая 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 07:57
Отборочный матч чемпионата мира по гандболу. Израильтяне проиграли испанцам
AP Photo/Peter Dejong

В Буэнос-Айресе в первом матче третьего отборочного этапа чемпионата мира по гандболу израильтяне проиграли испанцам 27:32.

Первую половину матча испанцы выиграли 18:12.

Йоав Лумброзо забил 150-й гол в матчах за сборную Израиля.

Йоси Аппо провел 50-й матч за сборную Израиля.

Ответная игра состоится завтра в 21:30 по израильскому времени.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026

Чемпионат Израиля по гандболу. "Рамат а-Шарон" вышел в финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2026

Отборочный матч чемпионата Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Австрии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 апреля 2026

Отборочный матч чемпионата Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 апреля 2026

Отборочные матчи женского чемпионата Европы по гандболу. Расписание игр сборной Израиля