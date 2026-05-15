Отборочный матч чемпионата мира по гандболу. Израильтяне проиграли испанцам

В Буэнос-Айресе в первом матче третьего отборочного этапа чемпионата мира по гандболу израильтяне проиграли испанцам 27:32.

Первую половину матча испанцы выиграли 18:12.

Йоав Лумброзо забил 150-й гол в матчах за сборную Израиля.

Йоси Аппо провел 50-й матч за сборную Израиля.

Ответная игра состоится завтра в 21:30 по израильскому времени.