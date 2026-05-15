В Ришон ле-Ционе автомобиль сбил коляску, в которой находился ребенок

Утром 15 мая в Ришон ле-Ционе на улице Шефтель автомобиль сбил коляску, в которой находился ребенок (два с половиной года). С коляской шел пожилой человек, который не пострадал.

Ребенок получил травму головы, он был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе". Первоначальной сообщалось, что пострадавший в тяжелом состоянии, однако позже медики определили его травмы как повреждения средней тяжести.

В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" отмечают, что только чудом ребенок не получил более серьезных травм.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.