Беспорядки в районе гробницы пророка Шмуэля, задержаны подозреваемые

Полиция Израиля сообщила, что в ночь на пятницу, 15 мая, силы полиции и пограничной службы разогнали нарушителей порядка в комплексе гробницы пророка Шмуэля, расположенной в районе арабской деревни Наби-Самуэль, к северо-западу от Иерусалима.

По данным полиции, десятки нарушителей порядка пытались силой прорваться на территорию комплекса и нанесли серьезный ущерб главной входной двери, транспортным средствам и внешнему ограждению.

Двое подозреваемых задержаны.

Комплекс был вновь открыт для посетителей в 5 утра. Полиция обеспечивает безопасность паломников.