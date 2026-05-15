WAFA: израильские поселенцы подожгли мечеть и несколько автомобилей
время публикации: 15 мая 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 09:04
Официальное информационное агентство Палестинской администрации WAFA сообщило, что в ночь на 15 мая израильские поселенцы подожгли мечеть и несколько автомобилей в деревне Джибия, к северо-западу от Рамаллы, и даже нанесли "расистские" граффити.
Кроме того, сообщается, что ночью поселенцы совершили нападение на жителей в деревне Лубан аш-Шаркия, к югу от Шхема.
Полиция Израиля и ЦАХАЛ проверяют эти сообщения.