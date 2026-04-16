Машина сбила семилетнего мальчика в Бейт-Шемеше, врачи борются за его жизнь
время публикации: 16 апреля 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 08:42
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 08:14 поступило сообщение о ребенке, которого сбил автомобиль на улице Хазон Иш в Бейт-Шемеше.
Фельдшеры и парамедики МАДА, не прекращая процесса реанимации, эвакуируют в больницу "Шаарей Цедек" ребенка в возрасте примерно семи лет в критическом состоянии с множественными крайне тяжелыми травмами.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, водитель машины задержан для допроса.