31 мая 2026
Спорт

Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль турнира в Австрии

время публикации: 31 мая 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 11:32
В Граце, Австрия, прошел юниорский европейский кубок по дзюдо. В нем приняли участие 617 спортсменов из 34 стран.

В турнире принимают участе спортсмены до 21 года.

Израильтянка Лихи Боарон (весовая категория до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила венгерку Джорджину Крупл, немку Йолину Рейнхольд.

В четвертьфинале израильтянка проиграла словенке Иларии Цуркан.

В утешительной схватке Лихи Боарон победила итальянку Сару Карделлу, а в поединке за бронзовую медаль - бразильянку Ларису Фонсеку.

