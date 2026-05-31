Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль турнира в Австрии
время публикации: 31 мая 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 11:32
В Граце, Австрия, прошел юниорский европейский кубок по дзюдо. В нем приняли участие 617 спортсменов из 34 стран.
В турнире принимают участе спортсмены до 21 года.
Израильтянка Лихи Боарон (весовая категория до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.
Она победила венгерку Джорджину Крупл, немку Йолину Рейнхольд.
В четвертьфинале израильтянка проиграла словенке Иларии Цуркан.
В утешительной схватке Лихи Боарон победила итальянку Сару Карделлу, а в поединке за бронзовую медаль - бразильянку Ларису Фонсеку.
