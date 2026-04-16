Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 16 апреля, температура будет значительно выше среднесезонной. На юге ожидаются дожди, небольшой спад жары. Устойчивый восточный ветер. Местами дымка.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 20-31, в Хайфе – 23-33, в Эйлате – 26-33, в Беэр-Шеве – 21-32, на побережье Мертвого моря – 27-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-31, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-33, на Голанских высотах – 20-31.

Температура воды на Средиземном море 19-20 градусов, высота волн 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 10 км/ч).

В пятницу – жарко, местами слабые дожди. В субботу температура резко понизится, переменная облачность. В воскресенье-среду – без существенных изменений.