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Израиль

Тело мужчины обнаружили под окном дома в Иерусалиме, полиция расследует инцидент

время публикации: 16 декабря 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 10:08
Тело мужчины обнаружили под окном дома в Иерусалиме, полиция расследует инцидент
Flash90. Фото: М.Таусиг

Полиция расследует обстоятельства гибели жителя Иерусалима, тело которого было обнаружено под окном жилого дома в северной части израильской столицы. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Сотрудники полиции начали сбор показаний и улик с места происшествия. Был задержан член семьи погибшего, который находился на месте происшествия в момент инцидента, он был доставлен в полицию для допроса.

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