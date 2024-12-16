Тело мужчины обнаружили под окном дома в Иерусалиме, полиция расследует инцидент

Полиция расследует обстоятельства гибели жителя Иерусалима, тело которого было обнаружено под окном жилого дома в северной части израильской столицы. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Сотрудники полиции начали сбор показаний и улик с места происшествия. Был задержан член семьи погибшего, который находился на месте происшествия в момент инцидента, он был доставлен в полицию для допроса.