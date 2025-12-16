ЦАХАЛ ликвидировал двух боевиков, приблизившихся к солдатам на юге сектора Газы

Военнослужащие 7-й дивизии, действующие на юге сектора Газы, заметили боевика, который пересек "желтую линию" и приблизился к израильским силам, создав непосредственную угрозу для них. Сообщается, что в руках он держал подозрительный предмет.

Сразу после обнаружения боевик был ликвидирован с целью устранения угрозы.

Накануне (в понедельник) бойцы ликвидировали еще одного боевика, который также пересек "желтую линию".

Израильские военнослужащие под командованием штаба Южного военного округа развернуты в районе в соответствии с условиями соглашения, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.