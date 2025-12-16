Военная прокуратура закрыла дело полковника Йоава Ярома в связи с гибелью Кехати и Эрлиха

Во вторник, 16 декабря, военная прокуратура сообщила о закрытии дела против полковника резерва Йоава Ярома, бывшего начальника штаба бригады "Голаны" в связи с гибелью сержанта Гура Кехати и краеведа, майора запаса Зеэва Ханоха Эрлиха. Представителям Ярома передано, что решение было принято после слушания дела с рекомендацией применения мер по линии командования.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что дело против еще одного участника событий также будет закрыто.

Семьи сержанта Гура Кехати и майора запаса Зеэва Ханоха Эрлиха уведомлены о решении.

15 ноября 2024 года в районе комплекса рядом с деревней Шама на юге Ливана, в бою с боевиками "Хизбаллы" погиб боец бригады "Голани" сержант Ори Нисанович. Командир бригады "Голани" решил провести разбор обстоятельств гибели бойца на месте, где произошел инцидент.

По просьбе Йоава Ярома к расследованию присоединился майор резерва Зеэв Ханох Эрлих, являющийся специалистом по археологии и анализу местности. Во время работы на месте мечети и прилегающего к ней комплекса, группа была атакована двумя боевиками "Хизбаллы", которые ранили Йоава Ярома и убили Гура Кехати и майора запаса Зеэва Ханоха Эрлиха.

После завершения инцидента выяснилось, что майор резерва Зеэв Ханох Эрлих на момент захода в Ливан не находился на действительной резервистской службе и не имел мобилизационного приказа. В связи с подозрениями, что присоединение Зеэва Ханоха Эрлиха к группе было осуществлено не в рамках оперативной деятельности, было начато расследование.

В сообщении отмечается, что после изучения обстоятельств трагического инцидента было принято решение о предъявлении Йоаву Ярому обвинений в причинении смерти по легкомыслию.

В дальнейшем, еще до проведения слушаний, были получены дополнительные свидетельские показания командира разведывательного подразделения, которые не удалось получить ранее из-за его ранения в бою.

После вступления в должность главного военного прокурора Итая Офира и с учетом установленных военным законодательством сроков были проведены слушания вместе с группой обвинения. На основании собранных в ходе расследования материалов и дополнительных свидетельских показаний было принято решение не предъявлять Йоаву Ярому обвинения и не передавать его дело в суд.