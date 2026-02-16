Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 16 февраля, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Сильный восточный ветер в горных районах. Местами дымка. Высокая запыленность воздуха.

В Иерусалиме – 12-26 градусов, в Тель-Авиве – 14-28, в Хайфе – 15-27, в Эйлате – 20-31, в Беэр-Шеве – 13-32, на побережье Мертвого моря – 19-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-30, в Ариэле – 13-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-25, на Голанских высотах – 15-25.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

Во вторник похолодает, облачно, местами осадки. В среду-воскресенье – малооблачно.