В результате ДТП возле Нетивота погибла женщина, еще один человек получил травмы

На 25-й трассе, недалеко от въезда в Нетивот, произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которой один человек погиб и один получил тяжелые травмы.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте аварии была констатирована смерть женщины (примерно 25 лет).

Еще одна женщина (примерно 25 лет) в тяжелом состоянии доставлена в больницу "Сорока".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.