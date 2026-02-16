В результате ДТП возле Нетивота погибла женщина, еще один человек получил травмы
время публикации: 16 февраля 2026 г., 00:25 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 00:27
На 25-й трассе, недалеко от въезда в Нетивот, произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которой один человек погиб и один получил тяжелые травмы.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте аварии была констатирована смерть женщины (примерно 25 лет).
Еще одна женщина (примерно 25 лет) в тяжелом состоянии доставлена в больницу "Сорока".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
