Суд отказал двум репатрианткам из России в признании права на въезд в Израиль их партнера

Административный суд Тель-Авива отклонил апелляцию двух женщин-врачей, репатриировавшихся из России, которые просили признать их партнера в полиаморных отношениях и предоставить ему право въезда и статус в Израиле.

Судья Михаль Агмон-Гонен указала, что израильское право не позволяет предоставлять статус иностранцу на основании связи, которая не является исключительной парной ("двое в уникальном и эксклюзивном союзе"), и подчеркнула: если государство захочет признать такой формат отношений для иммиграционных процедур, это должен сделать законодатель, а не суд.

Согласно материалам дела, две женщины, состоящие в браке друг с другом, репатриировались в конце 2022 года. Их партнер Алексей, гражданин РФ, до репатриации жил с ними, но после их переезда был не допущен в Израиль при попытке перейти границу в аэропорту. В конце 2023 года эти женщины и мужчина обратились в Управление по народонаселению и миграции с просьбой легализовать его статус, заявив, что они "одна семья" и отношения носят добровольный и устойчивый характер. Ведомство отказало, сославшись на то, что действующая процедура относится к "уникальной и эксклюзивной" паре. Последующие обжалования также были отклонены.

Об этой ситуации пишет "Исраэль а-Йом". В публикации имена женщин не указаны. При этом отмечается, что после отказа эти женщины встречаются с Алексеем в других странах.