13-й телеканал: в больнице "Адаса Эйн-Керем" скончалась пациентка после проверки МРТ

В конце декабря в больнице "Адаса Эйн-Керем" скончалась Галина Розенберг. По данным 13-го телеканала, смерть пациентки произошла из-за невнимательности персонала при проведении МРТ.

Галина Розенберг, врач-психиатр, приехала в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме в сопровождении мужа два месяца назад, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ/MRI). За две недели до этого в этой же больнице ей был установлен кардиостимулятор.

Виктор Розенберг, муж доктора Галины, рассказывает, что перед процедурой пациент должен заполнить специальный бланк и указать, в частности, имеется ли у него кардиостимулятор. В бланке Галины стояла единственная "галочка" – напротив вопроса о кардиостимуляторе. Но и на это никто не обратил внимания.

Как говорилось в сюжете телеканала, согласно инструкциям, МРТ запрещено проводить в течение минимум двух месяцев после установки кардиостимулятора из-за опасений, что электромагнитные волны могут сдвинуть устройство и нарушить его работу, что и произошло.

Через полтора часа к Виктору вышла медсестра и спросила, какой кардиостимулятор был установлен Галине. Еще через полчаса его пригласили в кабинет, где он увидел жену без сознания. Из кабинета МРТ ее доставили в приемное отделение, а затем перевели в реанимацию. Через 13 дней врачи констатировали смерть пациентки.

В комментарии телеканалу представители больницы "Адаса" заявили, что причиной ошибки, приведшей к смерти пациентки, стал "человеческий фактор". Больница заявила, что из этого случая были извлечены уроки. О смерти пациентки сообщено в министерство здравоохранения.