В Конгресс США переданы разъяснения по "делу Эпштейна" со списком упомянутых знаменитостей

Минюст США направил в Конгресс письмо, в котором объяснил характер изъятий и затемнений в материалах расследований по делу Джеффри Эпштейна и приложил список 318 знаменитостей, упомянутых в этих файлах.

Как отмечается, речь идет о чиновниках и "политически значимых лицах", чьи имена хотя бы раз встречаются в документах, при этом контекст упоминаний в самом перечне не раскрывается.

По данным Fox News, среди наиболее известных фигур, попавших в список, указаны Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг, Ким Кардашьян, режиссер Вуди Аллен, музыканты Брюс Спрингстин и Курт Кобейн, и многие другие.

В публикации подчеркивается, что сам факт упоминания имени в "файлах Эпштейна" не означает причастности к преступлениям или контактов с Эпштейном и может отражать случайные ссылки в переписке, медиа-материалах или иных документах, попавших в массив.